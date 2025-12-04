В Энергодаре планируют построить жилые кварталы и общественные пространства

Также предлагается обновить территорию рынка и продолжить застройку квартала "Коттеджный городок"

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты Единого института пространственного планирования предложили разместить в Энергодаре новую жилую застройку и общественные пространства. Об этом сообщает пресс-служба института.

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки архитектурно-градостроительной концепции развития ключевых территорий городского округа Энергодар Запорожской области предложил разместить в центральной части города новую многоэтажную жилую застройку, а также объекты общественного и научно-производственного назначения. Проектируемая территория площадью 256,6 га ограничена Промышленной улицей, Энергодарским шоссе, зоной прохождения ЛЭП, Приднепровской, Комсомольской, Скифской и Коммунальной улицами. Современные многоквартирные дома с благоустроенными дворами предлагается построить вдоль новых основных маршрутов. На территории жилых кварталов планируется возвести два детских сада и школу на 1 050 мест", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории планируется разместить стадион технических видов спорта с мотодромом, летным полем для авиамоделей, шоссейно-кольцевой автотрассой, логистический центр с технопарком, административные объекты, торгово-развлекательный центр. Также предлагается обновить территорию рынка и продолжить застройку квартала "Коттеджный городок".