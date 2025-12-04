Айсберг А23а утратил статус крупнейшего в мире, потеряв 67% площади

Его размеры сократились до 1 370 кв. км

Редакция сайта ТАСС

© CSU/ CIRA & NOAA/ NESDIS/ / Wikimedia Commons

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Айсберг А23а, дрейфующий в Южном океане, потерял статус крупнейшего в мире после того, как утратил почти 70% своей площади. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), ученые которого наблюдают за айсбергом около 40 лет.

По данным, ААНИИ, айсберг сократил свои размеры до 1 370 кв. км, это составляет 67% его изначальной площади.

"За последние три месяца А23а уменьшился на 22% и уступил первенство айсбергу D15A. Площадь нового лидера - 3 071 кв. км, что вдвое больше текущих размеров А23а. Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и на данный момент находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды", - привела пресс-служба главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км - почти вдвое больше площади Санкт-Петербурга. Более 30 лет он был на мели в море Уэделла, затем начал дрейф вдоль берегов Антарктиды.

К середине ноября 2023 года айсберг вынесло на чистую воду, далее он дрейфовал в северном направлении. К началу 2025 года ледяной гигант достиг окрестностей Южной Георгии, где повторно сел на мель с января по май, после чего продолжил свой дрейф вблизи острова. В конце августа 2025 года от айсберга откололись сразу три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км.