Журналистка India Today назвала разговор с Путиным интервью мечты

Интервью продлилось 100 минут

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Журналистка телеканала India Today Гита Мохан, вместе со своей коллегой взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, призналась, что это было "интервью мечты".

"Это интервью мечты, потому что он дал интервью без каких-либо оговорок и ограничений", - сказала Мохан.

Она общалась в эфире India Today с вице-президентом телеканала Калли Пури. Та рассказала, что была удивлена Путиным. "Его интересуют вещи, которые, как мы считали, не интересуют его. Он очень увлечен вопросами окружающей среды. Он показался очень спокойным, это не то, чего я ожидала", - поделилась она впечатлениям.

По ее словам, сотрудники администрации президента РФ дали понять, что у журналистов есть час на беседу с Путиным. "Но поскольку президент наслаждался разговором, он улыбался и был очень очарован, интервью продлилось 100 минут. И даже после он был очень открыт для неформальной беседы с нами", - сказала Пури.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран.