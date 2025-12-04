Bild: депутаты Бундестага вновь разрешили себе чаще летать бизнес-классом

Согласно новым правилам, они могут летать бизнес-классом на рейсах продолжительностью от двух часов

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Бундестага втайне от общественности одобрили новые правила перелетов, согласно которым отныне 630 членов парламента ФРГ смогут чаще летать бизнес-классом. Об этом сообщила газета Bild.

Издание напомнило, что в апреле 2024 года при Бундестаге прежнего состава президиум, руководители фракций и так называемый Совет старейшин парламента одобрили ограничения. Они предусматривали, что депутаты должны летать эконом-классом на рейсах с длительностью полета менее четырех часов. Причем тогдашний председатель Бундестага Бербель Бас открыто объявила об этом решении.

Как пишет Bild, всего через полтора года оказалось, что народным избранникам стало неудобно "ограничивать себя". Согласно новым правилам, они могут летать бизнес-классом на рейсах продолжительностью от двух часов. И в этот раз руководство парламента не стало информировать общественность о своем решении.

Газета отмечает, что, например, билет на рейс авиакомпании Lufthansa по маршруту Берлин - Рим в бизнес-классе стоит €495, в то время как в эконом-классе - €177. "Раскошелиться" за люксовые полеты депутатов придется немецким налогоплательщикам. Это, подчеркивает Bild, происходит на фоне того, как сами власти ФРГ призывают граждан экономить.

В Бундестаге объяснили, что во время длительных полетов депутаты могут работать с конфиденциальной информацией, а в эконом-классе якобы сложнее скрыть данные от любопытных пассажиров, сидящих на соседних местах.