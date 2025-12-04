Число трансплантаций органов в Саратовской области намерены увеличить на треть

Рост количества операций планируется в рамках программы государственных гарантий

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Количество операций по трансплантации органов в 2026 году в Саратовской области планируется увеличить примерно на треть по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер в ходе брифинга.

"Он (объем операций по трансплантации - прим. ТАСС) будет увеличен в 2026 году приблизительно на треть. <…> У нас на территории области [в год] осуществляется до 10 операций по трансплантации печени и больше 10 операций по трансплантации почек", - сказал Грайфер, добавив, что увеличение объема планируется в рамках программы государственных гарантий.

Ранее в Саратовской области утвердили механизм организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов. Приказ подписали министр здравоохранения региона Владимир Дудаков и ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского Андрей Еремин. В частности, в приказе прописан механизм пересадки органов больным пациентам. Также опубликован список из 21 государственной медицинской организации Саратовской области, которые занимаются пересадкой органов.

Как пояснил Грайфер, документ носит технический характер в связи с изменениями законодательства.