В Поморье жительницу осудили условно за кражу средств погибшего участника СВО

По данным следствия и суда, в марте женщина и ее муж украли 270 тыс. рублей с банковского счета ее бывшего мужа, который погиб в зоне боевых действий

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд признал 34-летнюю жительницу Архангельска виновной в краже 270 тыс. рублей со счета бывшего мужа - участника СВО. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Приговором Октябрьского районного суда Архангельска ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судом удовлетворен иск о взыскании причиненного ущерба с подсудимой", - сказано в сообщении.

По данным следствия и суда, в марте женщина и ее муж украли 270 тыс. рублей с банковского счета ее бывшего мужа, погибшего в зоне проведения спецоперации. Для этого она восстановила sim-карту к номеру телефона мужчины, который был оформлен на ее имя, а затем совершила несколько переводов. Пропажу средств при вступлении в наследство заметила мать погибшего, она обратилась в правоохранительные органы.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия и в суде бывшая жена участника СВО признала вину. Уголовное преследование в отношении ее нового мужа было прекращено в связи со смертью.