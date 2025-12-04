Российский Красный Крест предупредил о фейковых каналах организации в Telegram

Через них мошенники пытаются выманить деньги у родственников военнослужащих

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) предупредил о фейковых каналах и ботах в Telegram, якобы имеющих отношение к организации, через которые мошенники пытаются выманить деньги у родственников военнослужащих.

"Мошенники продолжают создавать фейковые каналы и боты, выдающие себя за Российский Красный Крест. Они выходят на связь с родственниками военнослужащих: предлагают "узнать судьбу близких", требуют перехода по подозрительным ссылкам, установки сторонних APK-файлов, обещают оформить социальные выплаты и даже просят деньги "на помощь военным", - говорится в Telegram-канале организации.

Также злоумышленники предлагают за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен". Это ложная информация и схема обмана, уточняется в сообщении.

В организации напомнили, что их официальные ресурсы верифицированы, зарегистрированы на "Госуслугах", размещены на официальном сайте РКК.

"Важно: Российский Красный Крест не ищет пропавших военнослужащих и не публикует фото/видео солдат. Мы разыскиваем только гражданских лиц", - отметили в организации и добавили, что связываются исключительно с официального номера и никогда не просят оплату, переводы на личные карты или участие в любых финансовых операциях.