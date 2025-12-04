В Челябинске IT-специалистам продлили компенсацию части ставки по жилкредитам

Эта мера позволит стимулировать сохранение кадрового потенциала в отрасли

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли областной закон, который продлевает до 31 декабря 2028 года норму о компенсации части процентной ставки по жилищным кредитам, выданным специалистам IT-компаний. Эта мера значима и стимулирует сохранение кадрового потенциала в отрасли, сообщила во время заседания и.о. министра социальных отношений региона Любовь Истомина.

Согласно информационному табло в областном парламенте, закон был принят большинством голосов.

"В Челябинской области предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки работников аккредитованных российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Это компенсация части процентной ставки по жилищным кредитам <…> до 31 декабря 2025 года. Учитывая, что мера значима и стимулирует сохранение кадрового потенциала <…>, предлагается продлить ее на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го", - уточнила во время принятия соответствующей нормы Истомина.

По ее словам, по итогам 2025 года ожидается, что компенсационную выплату получат 304 работника IT-компаний Челябинской области. Им компенсируется три процентных пункта процентной ставки. Во время обсуждения депутаты отметили, что благодаря такой льготе некоторые банки предоставляют IT-специалистам в Челябинской области дополнительные скидки по кредитам.