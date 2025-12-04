Группа "Черкизово" опровергла информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве

В пресс-службе компании сообщили, что завод продолжает работать в штатном режиме и находится в контакте с контролирующими органами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа "Черкизово" опровергла информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве. Завод продолжает работать в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Черкизовском мясокомбинате подозревают вспышку туберкулеза.

"Группа "Черкизово" опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (Москва). <...> Черкизовский мясоперерабатывающий завод продолжает работать в штатном режиме и находится в контакте с контролирующими органами, включая специалистов Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в августе 2025 года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, было выявлено заболевание в закрытой форме. Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек, уточнили в "Черкизово".

"На предприятии была проведена дополнительная санитарная обработка, согласно предписанию Роспотребнадзора, персонал прошел многоэтапную диагностику на туберкулез. К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился", - подчеркнули в компании.