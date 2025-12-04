В Москве у выпускников вырос интерес к точным и естественным наукам

Профильную математику планируют сдавать свыше 43 тыс. 11-классников

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предварительные итоги записи на участие в ЕГЭ подвели в Москве. Профильную математику по сравнению с прошлым годом выбрали на 5% больше 11-классников, интерес к физике вырос на 6%, а к информатике - на 3%, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Более 72 тыс. выпускников текущего учебного года уже подали заявления на ЕГЭ. Профильную математику планируют сдавать свыше 43 тыс. 11-классников - это почти 60% от общего числа выпускников. Интерес к естественно-научным предметам растет. Так, уже второй год в числе самых популярных предметов по выбору - физика и информатика", - говорится в сообщении.

Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2026 года на официальном портале правительства Москвы. До окончания регистрации участники могут дополнять, менять или сокращать количество предметов, которые они собираются сдавать. После закрытия регистрации вносить изменения можно будет через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

Отмечается, что ЕГЭ по профильной математике сдают выпускники, планирующие поступать на технические или инженерные специальности, направления подготовки в области экономики, менеджмента, психологии и социологии. Работа оценивается по 100-балльной шкале и состоит из двух частей: в первой нужно дать краткий ответ, во второй - подробное решение. Физика популярна у ребят, которые поступают в технические вузы. Будущие программисты, инженеры и аналитики сдают ЕГЭ по информатике. На выполнение экзаменационных заданий по профильной математике, физике и информатике отводится 3 часа 55 минут.

В 2026 году ЕГЭ, как и раньше, пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Основной период сдачи экзаменов начнется 1 июня.