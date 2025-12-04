В Москве участники массовых гонок на продуктовых тележках установили рекорд России и БРИКС

Заезды проходят в честь Дня онлайн-предпринимателя, чтобы объединить членов рынка цифровой торговли, инфраструктурные площадки, селлеров и онлайн-предпринимателей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рекорд России и стран БРИКС установили участники массовых гонок на продуктовых тележках, состоявшихся в торговом комплексе "Садовод" в Москве. Об этом сообщает платформа "Т-Бизнес" - направление Т-Банка по работе с компаниями и предпринимателями, которая является одним из организаторов мероприятия.

"Праздничные заезды приурочены к отмечаемому сегодня Дню онлайн-предпринимателя - главному профессиональному празднику тех, кто движет рынок e-commerce вперед", - отмечается в сообщении платформы. Гонки проходят в честь праздника, чтобы объединить участников рынка цифровой торговли, инфраструктурные площадки, селлеров и онлайн-предпринимателей. "За три года формат вырос в полноценное отраслевое событие благодаря поддержке крупнейших компаний e-commerce и ретейла: в этом году в гонках участвуют команды "М.Видео", "Золотого Яблока", "Спортмастера", Flowwow, Cloud, праздник поддерживают и другие компании", - заметили в "Т-Бизнесе".

В 2025 году гонки впервые прошли в несколько этапов. "Рекордный заезд прошел на "Садоводе", в нем участвовали 300 человек, задействовав 100 продуктовых тележек, соревнование проходило в формате команд по три человека: один участник находился в тележке, двое управляли ею", - рассказали в "Т-Бизнесе". Длина трассы составила 300 м, продолжительность заезда - 5 минут 55 секунд. "Рекорд самых массовых гонок на тележках вошел в "Книгу рекордов России", а также был зарегистрирован Brics record - независимым и постоянно действующим международным регистратором рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+", - заметили в "Т-Бизнесе".

Руководитель платформы по работе с селлерами Андрей Казаков, профессиональный праздник существует уже три года. "Формат гонок на тележках стал способом объединить профессиональное сообщество и выразить признательность онлайн-предпринимателям и дать им небольшую передышку в период повышенной нагрузки ноябрьских распродаж и предновогоднего сезона", - сказал он. Казаков убежден, что новый рекорд России и БРИКС доказывает, что электронная торговля - это не только технологии и процессы, но и люди, которые формируют отрасль.

В свою очередь, директор по маркетингу "Садовода" Абрам Биняминов, подчеркнул, что гонки на тележках - это метафора интересного и ответственного предпринимательского пути. "Здесь важны скорость, слаженность действий и готовность быстро принимать решения, надеемся, что установка рекорда вдохновит всех представителей на смелые эксперименты и нестандартные решения в бизнесе", - заключил он.