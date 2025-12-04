В детском центре Музея музыки будут учить работе блогера и журналиста

Центр начнет работу 14 декабря и будет открыт каждые выходные

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Детский культурно-просветительский центр, где юные гости смогут попробовать себя в роли блогера, журналиста, музыканта или художника, открылся в Музее музыки, обучение начнется с 14 декабря, сообщил ТАСС генеральный директор музея Михаил Брызгалов.

"Здесь будут учить разным современным направлениям, которые сегодня наполняют мир. Мы делаем школу юного блогера, школу юного журналиста, школу "от фольклора до рок-н-ролла", где можно попробовать себя в роли музыканта. Мы будем учить детей правильно фотографировать, правильно снимать. То есть тому, что сегодня всех интересует. У нас это сделано по различным студиям, секциям. Центр начнет работу 14 декабря и будет открыт каждые выходные. Можно купить целый абонемент или прийти на индивидуальные занятия, посмотреть", - рассказал ТАСС Брызгалов.

На территории детского центра также расположен интерактивный выставочный проект "Музыкальная эволюция: от камней до нейросети", который включает четыре тематические зоны и 33 мультимедийных экспоната, наглядно иллюстрирующих эволюцию музыкальной культуры - с древнейших времен и до современности. Обучающие программы будут основаны на модульном принципе - так, дети смогут выпустить свой пилотный подкаст, журнал или видеоролик и, при желании, пройти курс снова без повторения пройдённого материала. Состав групп не будет превышать 10 человек.

Всего Центр насчитывает пять основных мастерских. В лаборатории "Нейродети" участники научатся грамотно формулировать текстовые запросы (промпты) для решения творческих задач и использовать нейросети для создания оригинальных цифровых продуктов. В школе подкастов подкастов, реализованной совместной с радио - "Пойдем со мной в музей!" ученики смогут попробовать себя в роли ведущих, а в Мастерской юного журналиста "Редакция "Музпросвет" - узнают о работе в СМИ и создадут свой журнал. Школа видеоблогеров "Снимите это немедленно!" подготовит детей к написанию сценариев, продвижению личного бренда и съемке роликов. Освоить же на практике игру на музыкальных инструментах и начать разбираться в теории музыки юным гостям предстоит в музыкальной лаборатории "На стиле".

По словам директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой, в открывшемся "современном пространстве" дети смогут больше узнать о роли музыки и творчества на каждом этапе жизни человека. "Именно здесь ребята создадут свои первые творческие проекты, попробуют себя в музейных и музыкальных профессиях, больше узнают о работе медиасферы сегодня. Особенно важно, что такие проекты помогают детям открывать новые миры, развивать таланты, формировать правильные ориентиры, а самое главное - почувствовать уверенность в собственных силах, понять, что их новые идеи, их стремление к знаниям важны и значимы для людей вокруг", - поделилась она с ТАСС.