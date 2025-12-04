Главе орловского филиала Россельхозбанка продлили арест до 9 февраля

Из-за превышения должностных полномочий Михаила Шихмана Россельхозбанку был причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей

ОРЕЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Орла продлил арест директору орловского регионального филиала Россельхозбанка Михаилу Шихману по делу о превышении должностных полномочий. Он останется в СИЗО до 9 февраля 2026 года, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Орловской области.

"Советский районный суд Орла продлил меру пресечения Михаилу Шихману до 9 февраля 2026 года", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщали в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Шихман, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка, ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур.

Арбитражным судом операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ была признана неправомерной. В результате противоправных действий Россельхозбанку был причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу ЦБ на момент перевода).