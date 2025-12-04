В ГД предложили разрешить посадку на внутренние рейсы по QR-коду из "Госуслуг"

"Новые люди" отметили, что действующие правила и регламенты досмотра по-прежнему жестко привязывают доступ в стерильную зону и на борт к предъявлению физического документа, удостоверяющего личность

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением позволить гражданам предъявлять электронное удостоверение личности (QR-код из приложения "Госуслуги") при регистрации в аэропорту и во время посадки на внутренние рейсы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующие Федеральные авиационные правила и регламенты досмотра по-прежнему жестко привязывают доступ в стерильную зону и на борт к предъявлению физического документа, удостоверяющего личность. Это, по мнению парламентариев, создает технологический разрыв: пассажир может купить билет и зарегистрироваться онлайн, но на досмотре процесс "цифрового пути" прерывается требованием бумажного носителя.

"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, оценить целесообразность предоставления пассажирам внутренних авиарейсов права использовать электронное удостоверение личности (QR-код из приложения "Госуслуги") при регистрации и посадке. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральные авиационные правила и нормативные акты, регулирующие проведение досмотра", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такая мера создаст предпосылки для повышения пропускной способности терминалов, сокращения очередей и обеспечит гражданам современный уровень сервиса, не снижая при этом стандартов авиационной безопасности.