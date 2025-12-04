Zoom заблокировал аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу

Это решение выглядит сомнительным и наводит на мысль о возможной политической подоплеке, поскольку все мероприятия были некоммерческими и соответствовали регламенту, рассказали в пресс-службе GFCN

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американская платформа для онлайн-конференций Zoom в одностороннем порядке заблокировала аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), которая использовала его для проведения глобальных образовательных вебинаров, в том числе при поддержке ЮНЕСКО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе GFCN.

"Наш оплаченный профессиональный аккаунт был заблокирован 3 декабря без указания конкретных причин, лишь с общей формулировкой о "нарушении правил платформы". В полученном уведомлении от Zoom не содержится деталей о том, какие именно правила были нарушены. Это решение выглядит сомнительным и наводит на мысль о возможной политической подоплеке, поскольку все мероприятия были некоммерческими и соответствовали регламенту", - говорится в сообщении.

В ассоциации рассказали, что с заблокированного аккаунта 25 ноября и 2 декабря успешно прошли два бесплатных вебинара - "Практический фактчекинг" и "Как ИИ формирует новую реальность, стирая грань между правдой и фейком". Их посетили более 700 человек со всего мира. Запланированные на 9 и 12 декабря семинары, которые также должны были привлечь широкую международную аудиторию, пришлось экстренно переносить на другие платформы.

"Наш аккаунт в Zoom использовался для образовательной цели - создания безопасной информационной среды для всех жителей планеты. Мы продолжим нашу образовательную миссию в сфере медиаграмотности, но уже на других платформах. Основная наша задача - обеспечить доступ к информации о фактчекинговых инструментах как можно большему числу людей во всем мире", - прокомментировал ситуацию президент GFCN Владимир Табак. Его слова приводит пресс-служба ассоциации.

В GFCN подчеркнули, что организация соблюдала правила Zoom, не вела коммерческой деятельности, а записи всех лекций находятся в свободном доступе. В настоящее время ассоциация подбирает альтернативную площадку для продолжения своей работы. Вебинары 9 и 12 декабря состоятся в запланированные даты.

Международная ассоциация по фактчекингу была создана в 2025 году АНО "Диалог регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа" для глобальной координации борьбы с дезинформацией. В настоящее время сеть объединяет более 105 экспертов из 51 страны.