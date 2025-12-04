Дело активистки "Открытой России" о финансировании "Азова" поступило в суд

Анастасию Шевченко обвиняют в организации финансирования терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд заочно рассмотрит дело о финансировании терроризма в отношении активистки "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Анастасии Шевченко (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов), ранее осужденной за участие в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Уголовное дело в отношении Шевченко поступило в суд. Ей вменяют ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), то есть организацию финансирования терроризма", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в начале февраля 2025 года, находясь в Вильнюсе (Литва) открыла в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сбор на финансирование "Азова" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), аналогичный пост она разместила, находясь в Хельсинки (Финляндия) в середине февраля.

Дело Шевченко

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

18 февраля 2021 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону признал Шевченко виновной в рамках первого в России уголовного дела об участии в организации, деятельность которой на территории РФ признана нежелательной, назначив четыре года условно. В августе приговор был смягчен на год. Помимо условного лишения свободы, Шевченко был определен испытательный срок три года, в период которого на нее были возложены обязанности не менять места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, являться для регистрации, не посещать места проведения политических публичных мероприятий и не участвовать в них.