Сенатор Волошин: в ДНР оказывают помощь по 100% обращений от жителей региона

Ни один запрос не остается никогда без внимания, подчеркнул сенатор РФ от Донецкой Народной Республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) оказывают помощь по всем обращениям жителей и участников СВО, решаются почти 100% проблем, озвученных в обращениях. Об этом сообщил на форуме "Мы вместе - 2025" сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Ни один запрос, ни один вопрос, по которому обращаются люди, он не остается никогда без внимания. Мы на этом делаем особый упор, потому что люди иногда думают, ну вот мы напишем куда-то там, а нам "отпишутся", и так далее. Здесь этого точно не может быть. Мы об этом говорим с разных площадок, чтобы люди писали нам обращения. Это можно сделать в обращении к сенаторам, можно сделать в социальных сетях по разным каналам связи, и абсолютно точно заявляю, что 100% обращений всегда отрабатывается, рассматривается", - сказал Волошин.

Сенатор уточнил ТАСС, что жители Донбасса обращаются прежде всего с вопросами восстановления жилья и инфраструктуры, просят помощи в ремонте домов, пострадавших от обстрелов, в скорейшем подключении к системам газо- и водоснабжения, в ремонте дорог. Также поступают просьбы помочь с документами, в частности, с оформлением пенсий, получением выплат, положенных семьям военнослужащих. По всем вопросам им оказывают помощь. Кроме того, решаются проблемы жителей с вновь освобожденных территорий, которых обеспечивают необходимой гуманитарной помощью.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.