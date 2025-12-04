Уход части школьников на дистант в Оренбурге помог в 8 раз снизить заболеваемость ОРВИ

Дистанционное обучение было введено 27 ноября в связи с ростом заболеваемости

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Перевод учащихся 2х - 8-х классов школ Оренбурга на дистанционное обучение помог снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ в восемь раз. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в четверг в ходе прямой линии.

Дистанционное обучение было введено 27 ноября в связи с ростом заболеваемости.

"Мы видели резкий всплеск [заболеваемости]. Хочу сказать, что дистант дал эффект, мы видим спад по Оренбургу в 8 раз. Поэтому наши дети выйдут 8 декабря учиться очно", - отметил Солнцев.

Губернатор призвал жителей региона активнее делать прививки от гриппа, чтобы сформировать иммунитет. "У нас 919 тысяч доз [вакцины] завезено, надо достигнуть [показателя] 60% вакцинации всего населения. Я уже обращал внимание и ставил такую задачу главам районов и министру образования", - добавил он.

Солнцев подчеркнул, что сам он и его дети уже сделали прививку.