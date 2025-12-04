Сброс с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье увеличат вдвое

Речь идет о 60 куб. м в секунду

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбургской области увеличат вдвое, до 60 кубометров в секунду, в рамках подготовки к прохождению весеннего паводка. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в ходе прямой линии.

"У нас сброс воды [на сегодняшний день] - 30 кубометров в секунду. Мы планируем увеличить до 60 кубометров в секунду с 11 числа. Дано мною поручение разработать график подготовки к прохождению весеннего поводка. Мы будем ежедневно держать на контроле, сколько кубов воды мы сбрасываем, чтобы нам подготовиться к весне", - сказал глава региона.

Солнцев отметил, что снег в регионе пока не выпал. Он пояснил, что в случае резкого мороза почва замерзнет и не будет впитывать влагу, что создаст дополнительные риски - при таянии снега весной возможен большой водоприток, что приведет к паводку.

"Держим на контроле аттестацию дамбы. По ней есть вопросы, которые мы должны завершить, войти в проект реконструкции дамбы в целом до 2030 года. <…> В первую очередь, надо предотвращать, не допускать такие события", - добавил губернатор.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.