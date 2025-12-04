Мишустин: системы ЖКХ Донбасса и приграничья должны полностью подготовить к зиме

Премьер-министр РФ отметил, что от надежного функционирования всех инженерных систем напрямую зависит обеспечение граждан электричеством, теплом и горячей водой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Работа по подготовке к зиме в Донбассе, Новороссии и приграничных субъектах должна быть продолжена, пока не будут выполнены все запланированные мероприятия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"В новых российских субъектах и в приграничных [регионах] для решения этих вопросов (по подготовке к зиме - прим. ТАСС) была организована системная работа. Она должна быть, конечно, продолжена, пока не будут выполнены все запланированные мероприятия. Прежде всего это касается жилищно-коммунального хозяйства и социальных учреждений", - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что от надежного функционирования всех инженерных систем напрямую зависит обеспечение граждан электричеством, теплом и горячей водой.

"В течение года по всей стране шла замена тепловых сетей, водопроводных, канализационных коммуникаций. Большой комплекс работ был выполнен для поддержания бесперебойного электроснабжения. Специализированные компании обеспечены углем, мазутом, дизелем в объемах, которые превышают утвержденные нормативы. За этим строго следим", - заверил премьер.

Он обратил внимание на то, что устойчивость тепло- и электроснабжения в зимний период имеет чрезвычайную важность для городов и поселков. "Чтобы пройти сезон сильных холодов без аварий, без сбоев, предстоит действовать максимально слаженно и четко. Как подчеркивал глава государства, все решения в этой сфере надо жестко проводить в жизнь", - резюмировал Мишустин, добавив, что подробнее о подготовке к зиме объектов электроэнергетики и ЖКХ на заседании доложат главы Минстроя и Минэнерго Ирек Файзуллин и Сергей Цивилев.