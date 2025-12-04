Кириенко исполнит новогодние мечты участников акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний", он исполнит мечты трех детей.

В рамках международного форума "Мы вместе" в Национальном центре "Россия" в пространстве возможностей для детей и молодежи Кириенко выбрал три шарика с желаниями детей, расположенных на елке, украшенной открытками в виде новогодних шариков с детскими мечтами.

"Арсен 9 лет, деревня Байрак, Республика Башкортостан, мечтает Арсен о самокате. Есть. Дарья, 12 лет, Запорожская область, мечтает о боксерских перчатках. Ничего себе девчонка! Сильно", - заметил Кириенко.

Третьей стала Дианы 9 лет из Великого Новгорода. "Мечтает побывать в анимационной студии. Все, задание принято", - пообещал Кириенко.

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф, а с 6 декабря каждый желающий может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.