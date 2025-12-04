Капремонт дороги от оренбургского Гая до Башкирии планируется провести за три года

На дорожное строительство в 2026 году планируется направить порядка 25 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт дороги от города Гая в Оренбургской области до границы с Республикой Башкортостан планируется провести в течение трех лет. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии.

Он отметил, что дорога находится в разбитом состоянии, по ней передвигаются большегрузы. "Дорогу мы запланировали сделать, там участок большой. Мы ее за 3 года поставили в план. С нашими соседями синхронизировали программу - они со своей стороны делают, мы со своей", - сказал губернатор.

По информации правительства региона, протяженность наиболее проблемного участка от Гая до границы с Башкортостаном - порядка 45 км. В 2026 году планируется начать ремонт одного из участков этой дороги - от границы Башкортостана, выполнив его на протяжении 5 км. В дальнейшем - поэтапно привести в порядок дорогу до города Гая.

Глава региона сообщил, что в Оренбургской области около 25 тыс. км дорог, из которых 1,3 тыс. км - федеральные, более 11 тыс. - региональные, более 12 тыс. км - местного значения. В следующем году на дорожное строительство планируется направить порядка 25 млрд рублей. В порядок намерены привести более 223 км автодорог.