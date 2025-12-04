В Оренбуржье запустят программу финансовой поддержки "Сельский тренер"

Она начнет действовать в 2026 году

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области в 2026 году распространят программу финансовой поддержки специалистов в сельских территориях на тренеров. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Основные все специальности, которые у нас есть - врачи, учителя, культура, спорт, то есть все направления, которые необходимы для комфортного проживания, мы должны обеспечить", - сообщил глава региона.

Как уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области, в 2026 году к программам "Земский доктор/Земский фельдшер", "Земский учитель", "Земский работник культуры" добавится поддержка и работников сферы физической культуры и спорта. Выделены средства на финансирование программы "Сельский тренер".

Программа "Земский доктор/Земский фельдшер" работает в Оренбургской области с 2012 года. В 2025 году на реализацию программы, по данным региональных властей, выделено 48,25 млн рублей. Запланировано произвести выплаты 44 медицинским работникам (31 врачу и 13 средним медицинским работникам). В 2026 году программа будет продолжена.

В программе "Земский учитель" в 2025 году приняли участие школы 17 муниципалитетов. По итогам конкурсного отбора закрыты девять вакансий, на следующий год определены 23 квоты. Программа "Земский работник культуры" в этом году впервые реализуется в регионе. Благодаря ей по итогам основного и дополнительного отбора 27 специалистов уже приступили к работе. Из них 21 человек получил образование в оренбургских вузах и колледжах культуры и искусств.