Новгородский музей собрал коллекцию колоколов эпохи до Смутного времени

В музейное собрание поступили четыре колокола конца XVI века

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник стал обладателем крупнейшей в мире коллекции древнерусских колоколов, относящихся к периоду до Смутного времени, после приобретения четырех церковных колоколов конца XVI века. Об этом сообщил генеральный директор музея Сергей Брюн в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Благодаря вот этому дарению, на самом деле, этому приобретению <...> у нас теперь крупнейшая, получается, коллекция колоколов в России и в мире, [коллекция] русских колоколов, которые относятся к периоду до Смутного времени", - сказал Брюн.

По словам главного хранителя музея Алексея Андриенко, в музейное собрание буквально две недели назад поступили четыре колокола конца XVI века. "На сегодняшний день колоколов этой эпохи известно всего около 80. В музейных собраниях достоверно можно говорить где-то о трех десятках. То есть четыре предмета - это достаточно серьезная цифра", - отметил он.

Особую ценность, по словам Андриенко, представляет то, что три колокола напрямую связаны с новгородской литейной колокольной школой, которая полностью прекратила существование после Смутного времени. "Еще более интересный факт: нашими исследователями установлено, что один из колоколов с практически полной уверенностью можно говорить, что связан напрямую с памятником - Церковью Успения Пресвятой Богородицы в селе Курицко. Это деревянный храм, который 61 год назад стал первым объектом нашего знаменитого музея деревянного зодчества Витославлицы", - добавил Андриенко.

Как отметил Андриенко, колокола несут на себе следы Великой Отечественной войны, один из них прострелен. "Соответственно, эти пулевые отверстия реставраторами заделаны не будут. Он ровно в таком виде и будет продолжать жить в нашем музее", - сказал хранитель. Звучать эти четыре колокола не будут, так как у них утрачены языки. Экспонироваться уникальные предметы планируется в звоннице Софийского собора в Новгородском кремле.

Возвращение исторического звона

Отдельно на пресс-конференции рассказали о масштабной работе по возвращению исторического колокольного звона на объектах музея-заповедника. В 2025 году, впервые со времен революции, обрела голос колокольня Николо-Дворищенского собора на Ярославовом дворище - одна из двух главных звонниц древнего Новгорода, молчавшая более ста лет.

"Мы туда смогли вернуть колокол XVII века, на его историческое место. Благодаря нашим попечителям мы заказали новый комплект колоколов <...> нашли еще два старых колокола на Валдае и воссоздали вот этот утраченный звон", - рассказал Брюн.

По его словам, впервые за более чем столетие возродилась историческая перекличка между двумя сторонами древнего города, когда Софийская сторона звучала, и ей отвечала Торговая сторона. Кроме того, уже в конце января 2026 года на Валдае, в памятнике архитектуры - ротонде церкви Святой Екатерины, откроется обновленная экспозиция Музейного колокольного центра, посвященная истории колокольного звона.