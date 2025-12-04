Акция "Елка желаний" объединит около 6 тыс. детей Ростовской области

Мероприятие предоставляет возможность крупным коммерческим организациям, а также всем желающим исполнить любое новогоднее желание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Благотворительная акция "Елка желаний" планирует привлечь в этом году около 6 тыс. детей со всей Ростовской области. Об этом заявила председатель совета регионального отделения Движения первых Елена Кудинова на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС-Юг".

"В прошло году было более 3 тысяч мечтателей, которые загадали желаний. Более тысячи желаний было исполнено. <…> В этом году мы планируем увеличить количество мечтателей как минимум вдвое", - сказала Кудинова.

Она уточнила, что дети загадывают разные желания, ожидая как символические подарки (наборы для творчества), так и более масштабные. Также Кудинова подчеркнула, что акция предоставляет возможность крупным коммерческим организациям, а также всем желающим исполнить любое новогоднее желание.

Одной из таких компаний-партнеров стал ФК "Ростов", который участвует в акции уже во второй раз. Во время пресс-конференции руководитель отдела развития ФК "Ростов" Андрей Браило поделился, что во время матча "Ростов" - "Рубин", который пройдет 6 декабря на "Ростов Арене", также будет исполнено очередное новогоднее желание.

Об акции

Всероссийская акция "Елка желаний" охватывает детей военнослужащих, ребят с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, проживающих в регионах Донбасса и Новороссии и находящихся в трудной жизненной ситуации. Участники могут загадать желание на сайте Елка.рф, где любой житель страны может выбрать ребенка для помощи.