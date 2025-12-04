В Оренбуржье на расселение аварийного жилья намерены направлять 500 млн рублей

В очереди на переезд числятся около 4,3 тыс. человек

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Около 500 млн рублей планируется ежегодно направлять на переселение граждан из аварийного жилья в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в ходе прямой линии.

По информации правительства региона, в 2024 году в регионе стартовала реализация программы переселения из аварийного жилищного фонда. Она рассчитана до 2032 года.

"Мы планируем выделить на эти цели порядка 506 млн рублей. Планируем выделять ежегодно. С таким шагом, в полмиллиарда рублей, мы эту очередь будем уменьшать", - сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что в очереди на переселение числятся около 4,3 тыс. человек. По его словам, сейчас расселение идет "с опережающим темпом". В правительстве региона уточнили, что до конца 2025 года планируется расселить 369 человек, более 75% уже реализовано. В 2026 году намерены переселить 247 жильцов с 4,8 тыс. кв. м.