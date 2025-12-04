В поселке Волгоэлектросетьстрой Липецкой области по нацпроекту построили новый ФАП

ЛИПЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в поселке Волгоэлектросетьстрой Липецкой области в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского округа построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас мини-поликлиника готовится к открытию", - сказал Артамонов.

На объекте проложены все коммуникации, установлены окна и двери, завершена внутренняя отделка, пояснил губернатор, добавив, что на данный момент в поликлинику закупается оборудование и мебель.

Отмечается, что мини-поликлиника в поселке Волгоэлектросетьстрой является одним из 19 новых ФАПов, которые строят в текущем году в Липецкой области по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

"Развитие первичного звена здравоохранения - одно из приоритетных направлений. Открытие новых ФАПов позволяет обеспечить доступность базовой медицинской помощи для жителей в небольших населенных пунктах", - сказал Артамонов.