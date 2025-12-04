В СФ предложили субсидировать переезд молодых специалистов в арктические районы

Зампредседателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев отметил, что в Арктике необходимо создать комфортные условия для жизни

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решить проблему дефицита кадров в арктических районах РФ можно в том числе путем субсидирования переезда туда молодых специалистов. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сахамин Афанасьев.

"Вопрос подготовки и расстановки кадров должен иметь соответствующие инструменты по реализации этой политики, такие как программы повышения мобильности трудовых ресурсов, чтобы мы их закрепляли, субсидировали переезд, перелет специалистов, субсидирование найма и поддержки молодых кадров", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам развития Арктики.

Он добавил, что молодому человеку "еще надо супругу перевезти, малолетних детей". "Здесь нужна опять же программа поддержки молодой семьи", - добавил сенатор. По его словам, в Арктике необходимо создать комфортные условия для жизни.

"Это, конечно, реализация мастер-планов по опорным пунктам арктической зоны, которая позволит создать условия не хуже, чем в центральной России", - отметил он.