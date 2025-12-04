Волонтеры доставили порядка 780 тыс. л питьевой воды жителям ДНР с августа

Помощь получили около 250 тыс. человек, проживающих в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 780 тыс. л питьевой и 655 тыс. технической воды доставили волонтеры жителям Донецкой Народной Республики с августа. Помощь получили порядка 250 тыс. человек, проживающих в регионе, сообщила на форуме "Мы вместе - 2025" советник главы ДНР Елена Никитина.

"Вода - помощь, оказанная с августа 2025 года: 500 волонтеров, готовых ежедневно помочь с доставкой воды, <…> 250 000 человек, которым доставили 780 000 литров питьевой воды, 655 000 литров технической воды", - указано в сопроводительной презентации Никитиной.

Кроме того, в презентации указано, что работа волонтеров во многом координируется штабом "Мы вместе", который оказывает не только гуманитарную помощь, но и психологическую поддержку военнослужащим и мирным жителям, а также помощь брошенным безнадзорным животным. "Штаб "Мы вместе" - это центр координации всех гуманитарных миссий. Например, мы знаем, что где-то нужна еда и вода, и она есть в одной организации, но, например, нет транспорта. Тогда другая организация доставляет этот груз. И эта координация чрезвычайно важна", - сказала Никитина.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.

О форуме

Форум "Мы месте" проходит на площадке Национального центра "Россия" со 2 по 5 декабря. Мероприятие объединяет тысячи участников со всех регионов РФ и представителей 47 иностранных государств. Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф.

ТАСС - генеральный информационный партнер.