На Арктическом форуме обсудят жилищное и образовательное неравенство

Мероприятие состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Информационное, жилищное и образовательное неравенство между северными регионами и остальной Россией станет темой обсуждения на XV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" им. А.Н. Чилингарова, который состоится 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил на пресс-конференции первый вице-президент Ассоциации полярников, член Общественного совета при Минприроды России Андрей Грачев.

"Будем говорить о конкретных делах. Я бы предложил обсудить информационное неравенство в Арктической зоне по сравнению с другими регионами России, жилищное неравенство - правда сейчас появляются идеи распространения на Арктическую зону концепцию арендного жилья, образовательное неравенство. Вот такие проблемы", - сказал Грачев.

Он выразил надежду, что на форуме состоится откровенный разговор, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным: по ключевым экономическим показателям, по качеству жизни людей, все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского.

Кроме того, Ассоциация полярников рассмотрит на форуме проект доклада "Вклад России в восстановление экосистем Арктики" ("Арктическое досье России"), который составлен в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

"Форум у нас арктический, но не надо забывать об Антарктике. Ассоциация полярников поднимет международную повестку, касающуюся Антарктики в том числе. Не стоит забывать, что 25% России - это северные территории, и есть болевые точки, которыми нужно целенаправленно заниматься. В первую очередь, происходит глобальное изменение климата, и вечная мерзлота <...> оказалась совсем не вечной, а многолетней. Соответственно те технологии, которые использовались 30-50 лет назад, устаревают, и необходимо новые технологии использовать для строительства и работы в Арктической зоне", - добавил президент Ассоциации полярников Михаил Слипенчук.

Также, по его словам, нужно обратить внимание на отсутствие российских самолетов, которые могут работать в Арктике и Антарктике.