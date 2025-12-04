Оренбургская область приняла закон о развитии ответственного ведения бизнеса

Нововведение также определяет полномочия органов государственной власти в сфере ответственного ведения бизнеса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Оренбургская область стала 27 субъектом, в котором предпринимателям с высоким ЭКГ-рейтингом доступны меры поддержки. Соответствующий документ, подписанный губернатором Евгением Солнцевым, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ответственным субъектам предпринимательской деятельности предоставляются следующие меры поддержки: оказание консультационной помощи, содействие в сопровождении инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Оренбургской области, организация публикации информационно-аналитических материалов о положительных практиках ответственного ведения бизнеса и иные меры поддержки", - уточняется в тексте закона.

Кроме того, нововведение определяет полномочия органов государственной власти в сфере ответственного ведения бизнеса, а также закрепляет критерии присвоения статуса "ответственного субъекта предпринимательской деятельности".