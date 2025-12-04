В Петербурге запретили выход на лед до середины января

На Неве и других водоемах города начинается ледостав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выход на лед в Санкт-Петербурге запрещен с 4 декабря до 15 января. Об этом было объявлено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Санкт-Петербурга с участием губернатора Александра Беглова.

"Как подчеркнул Александр Беглов, по информации Гидрометцентра, в ближайшие дни на Неве и других водоемах города начинается ледостав. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах создана единая группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. В ее состав включены спасательные станции Поисково-спасательной службы. Группировка контролирует акваторию Финского залива и внутренние водоемы", - сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации пресс-службы, выход на лед в Петербурге запрещен с 4 декабря до 15 января и с 16 марта по 13 апреля 2026 года.

В Санкт-Петербурге пока сохраняется плюсовая температура. Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов, в ближайшие дни прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега с температурой воздуха +1…+2 градуса.