В Петербурге введут ночные ограничения на парковку для уборки снега на улицах

Ограничения коснутся Средней Подъяческой улицы, Новгородской улицы и Дмитровского переулка

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Новые ночные ограничения на парковку транспортных средств введут в Санкт-Петербурге с 5 декабря на зимний период. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками города".

Новое ограничение призвано помочь коммунальным службам эффективно очищать улицы от снега и мусора, устраняя возможные препятствия. Вводиться ограничение будет только один раз в неделю и исключительно в ночные часы, чтобы минимально влиять на повседневную мобильность автомобилистов.

"Мера позволит службам города - дорожным и коммунальным - работать согласованно и эффективно, обеспечивая своевременное и качественное очищение территорий. В случае несоблюдения нововведений автомобили нарушителей будут эвакуированы на спецстоянки сотрудниками комитета по транспорту", - говорится в сообщении городского центра управления парковками.

Ограничения коснутся трех адресов: Средняя Подъяческая улица (Адмиралтейский район), Новгородская улица (Центральный район) и Дмитровский переулок (Центральный район). На данных улицах в ночь с 4 на 5 декабря установят дорожные знаки, обозначающие запрет на остановку (3.27) и время его действия (8.5.7). При нарушении новых ограничений водителю будет выписан штраф 4,5 тыс. рублей.

В октябре 2025 года в Санкт-Петербурге введен новый тариф на платные парковки. Стоимость парковочного места зависит от уровня его востребованности. В общей сложности в городе в настоящее время имеется 48 656 мест в зоне ЕГПП.