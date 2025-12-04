В Сергиевом Посаде открылся новый пост скорой помощи

Он обслуживает девять ближайших населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новый пост скорой медицинской помощи заработал в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Он стал вторым открытым в регионе в этом году пунктом скорой помощи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа начал работать новый пост скорой помощи, рассчитанный на 2 круглосуточные бригады. Он обслуживает 9 ближайших населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новый пост размещен в здании поликлиники и оснащен всем необходимым для эффективной работы, а также отдельными комнатами для отдыха персонала, кухней.

"Важно повышать доступность экстренной медицинской помощи, а также создавать комфортные условия для сотрудников скорой помощи, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка. В этом году мы открыли в Подмосковье два поста скорой помощи - в Хотьково и Балашихе", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.