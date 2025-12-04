Губернатор Солнцев: семейный МФЦ появится в Орске Оренбургской области

В таких МФЦ создаются игровые зоны для детей, а также место для работы с психологами, сообщил глава региона

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Семейный многофункциональный центр (МФЦ) планируется в ближайшее время открыть в Орске Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в ходе прямой линии.

"Следующий семейный МФЦ у нас будет в Орске. Считаю, что надо такую практику развивать, она показывает хорошее отношение к людям", - сказал губернатор, отметив, что в таких МФЦ создаются игровые зоны для детей, а также место для работы с психологами.

Первый в регионе семейный МФЦ открылся на днях в Оренбурге. Он создан на базе социально-реабилитационного центра "Гармония". В помещении МФЦ есть зона ожидания, детский уголок, комната матери и ребенка. Ремонт сделан с учетом требований доступности для маломобильных категорий населения.