Губернатор Солнцев: новый терминал аэропорта в Оренбурге запустят в 2026 году

Идет отделка, обустройство пространства, которое связано с таможенной зоной, досмотровой зоной, насыщение инженерным оборудованием, сообщил глава региона

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта Оренбург, фасад которого выполнен по мотивам ажурного пухового платка, готов на 72% и будет запущен в 2026 году. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"У нас готовность хорошая, 72% по аэропорту, все работы, связанные с инженерными сетями, которые не видно, завершены, к благоустройству приступили они, внутри отделка идет, обустройство пространства, которое связано с таможенной зоной, досмотровой зоной, насыщение инженерным оборудованием. <…> Мы планируем, что аэропорт будет запущен в следующем году", - сказал Солнцев.

Губернатор уточнил, что строители сместили сроки, отчасти из-за снижения доступности кредитов. Ранее ТАСС сообщал, что начавшееся в 2023 году строительство терминала планировалось завершить в конце 2025 года.

Аэропорт Оренбург является главными воздушными воротами Оренбургской области. Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой протяженностью 2 500 м и шириной 42 м. Основными видами деятельности предприятия являются аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, а также обслуживание пассажиров.