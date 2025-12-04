Львова-Белова: еще семь детей воссоединяются с близкими на Украине

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за неизменную приверженность и участие в мероприятиях по воссоединению детей с их семьями

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Шесть мальчиков и одна девочка воссоединяются со своими семьями на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Семь детей воссоединяются со своими семьями на Украине - шесть мальчиков и одна девочка. Хотела бы поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и участие в данной деятельности - она принимает участие в наших продолжающихся мероприятиях по воссоединению детей с их семьями", - написала детский омбудсмен в Mах.

Она напомнила, что работа по воссоединению детей с их семьями в России, на Украине и в третьих странах проводится по поручению президента России Владимира Путина.