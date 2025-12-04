В КБР открыли второй модуль программы "Герои Кабардино-Балкарии" по экономике и финансам

В финал региональной программы попал 31 человек

НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Второй модуль региональной программы "Герои Кабардино-Балкарской Республики" для участников специальной военной операции, посвященный экономике и финансам, заработал в регионе. Об этом сообщили в администрации главы КБР.

"Открыт второй модуль программы "Герои Кабардино-Балкарской Республики", посвященный экономике и финансам. В программе - выступления спикеров и лекторов президентской академии РАНХиГС, а также экспертов и представителей региональных органов власти КБР", - отметили в администрации руководителя республики.

Как сообщал ТАСС, в финал региональной программы "Герои Кабардино-Балкарии" попал 31 человек. Они прошли обучение по первому образовательному модулю, прошли стажировку в государственных структурах под патронажем наставников.

Программа "Герои Кабардино-Балкарской Республики" призвана помочь участникам и ветеранам СВО раскрыть свой управленческий потенциал. Участники получат дипломы и содействие в трудоустройстве. В дальнейшем они смогут работать в органах госвласти, местного самоуправления, крупных компаниях.

Организаторы проекта в республике - администрация главы КБР и корпоративный университет "Эльбрус". Обучение будет длиться год. Запланирован академический блок, управленческие мастерские, а также работа с наставниками, в роли которых выступят в том числе руководители региона, депутаты, директора крупных промышленных предприятий. Предусмотрены стажировки и работа над проектами.