В Доме Армии наградили победителей конкурса "Профессия - Родину защищать"

В номинации "Изобразительное искусство" отличился кадет Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ Савелий Софронов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийского детского творческого конкурса "Профессия - Родину защищать" прошла в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"4 декабря в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) прошла церемония награждения победителей Всероссийского детского творческого конкурса "Профессия - Родину защищать" в номинациях "Военная вышивка" и "Изобразительное искусство". Конкурс приурочен к 80 летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Его девизы - "Помним дедов, чтим отцов" и "Времен связующая нить". В 2025 году жюри рассмотрело более 500 работ, поступивших из 42 регионов России", - говорится в сообщении.

В номинации "Изобразительное искусство" отличился кадет Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ Савелий Софронов. Его акварельная работа "Памяти павших будьте достойны" символизирует связь поколений: на картине изображен кадет в окружении воинов Великой Отечественной войны.

"Я хотел передать ощущение единства поколений и показать, как важно хранить память о героях нашей страны", - отметил автор.

В младшей возрастной номинации "Изобразительное искусство" победу одержала пятилетняя Алла Нестерова, воспитанница детского сада № 48 города Одинцово. Ее работа "День Победы" представляет собой изображение голубя на фоне синего неба - символа мира и счастливого детства. Ранее эта работа экспонировалась на выставке, посвященной Дню Победы, в воинской части города Кубинки.

В номинации "Военная вышивка" в категории от 14 до 18 лет лучшей признана работа "Лица Победы: будем помнить" Василисы Жуковой и Софьи Волшиной из Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. По словам участниц, работа выполнена в технике "аппликация из грунтованного текстиля", а ее центральная фигура - образ воина-освободителя.

Кроме того, в числе лучших в номинации - работа Полины Шпеновой из Воронежской области, а также работы Асхата Байтлеуова и Тимофея Ахмаметьева, учащихся Оренбургского президентского кадетского училища.