В петербургской Кунсткамере напишут "Историю российской Арктики"

Книга представит не только новый взгляд на Арктику, но и новый взгляд на Россию с непривычного ракурса, сообщил директор музея Андрей Головнев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Книги об истории Арктики от Ледникового периода и до наших дней создают под началом Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС директор музея, академик РАН, профессор, доктор исторических наук Андрей Головнев, труд "История Российской Арктики" не имеет аналогов.

"Нам предстоит очень важное позиционирование нового проекта. Мы головное учреждение, я главный редактор написания труда, которого не видел до сих пор свет и наша страна. Этот трехтомный труд будет называться "История российской Арктики", - сказал Головнев.

Он добавил, что книга представит не только новый взгляд на Арктику, но и новый взгляд на Россию с непривычного ракурса - с Севера. Читателю труда расскажут о регионе начиная с эпохи Ледникового периода и заканчивая современностью.

Помимо печатного варианта, "Историю Российской Арктики" представят в электронной версии. Выпуск трехтомника планируют завершить в течение трех лет.

О музее

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея - Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сегодня МАЭ РАН - это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук, где продолжаются традиции выдающихся русских этнографов и антропологов XVIII-XX вв. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.