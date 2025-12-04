В Махачкале отремонтируют восемь линий электропередачи в 2026 году

Доля потребления электроэнергии Махачкалы составляет порядка 35% от всей Республики Дагестан, сообщил и.о. директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Восемь линий электропередачи планируют отремонтировать в Махачкале Республики Дагестан в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил и.о. директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.

"В 2026 году мы планируем провести ремонт восьми линий в Махачкале. Отремонтируем участки, где именно ветхие сети электропередач. Думаю, к середине 2026 года закончим, чтобы успеть к пиковым летним нагрузкам", - сообщил Шапиев.

По его словам, доля потребления электроэнергии Махачкалы составляет порядка 35% от всей Республики Дагестан. "Доля потребления электроэнергии в Махачкале составляет около 30-35% от всего Дагестана. Вся нагрузка у нас на данный момент в именно Махачкале, и обращений больше всего также поступает оттуда", - добавил спикер.