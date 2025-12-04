Экс-депутата Вишневского оштрафовали за интервью нежелательной организации

Иноагент должен будет заплатить 15 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 15 тыс. рублей бывшего депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского (включен в реестр иностранных агентов) при новом рассмотрении дела об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал Бориса Вишневского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации), и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

Как следует из материалов дела, Вишневский участвовал в деятельности движения "Голос", признанного в РФ иноагентом в 2021 году и являющегося, по данным прокуратуры, структурным подразделением международной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO), которую в том же году в России признали нежелательной. 20 декабря 2023 года Вишневский дал интервью в рамках передачи на канале движения "Голос" в YouTube на тему президентской кампании в России, в момент записи программы депутат находился в своей квартире на Васильевском острове.

Первое решение - об аналогичном штрафе в 15 тыс. рублей - тот же районный суд вынес в августе прошлого года. Городской суд в марте оставил решение в силе, однако кассационный в октябре отменил оба постановления, отправив дело на пересмотр. Как указывалось в акте кассационной инстанции, нижестоящие суды допустили процессуальные нарушения: районный допустил ошибку, сославшись на норму КоАП, касающуюся не физических, а юридических лиц, городской - упомянул в решении жалобу адвоката Вишневского, которой в материалах дела не обнаружилось. Защитники Вишневского, выступая еще в первом процессе по делу, настаивали на том, что собственно движение "Голос" не признано в России нежелательной организацией и нет достаточных оснований говорить о его связи с ENEMO по состоянию на 2023 год. Интервью же Вишневский, по словам его представителей, давал как политик, излагая в нем свою точку зрения и позицию партии "Яблоко", интересы которой представляет, - по мнению адвокатов, это некорректно расценивать как сотрудничество депутата с самим движением "Голос".

Ранее Вишневский в течение многих лет был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляя в нем партию "Яблоко". В марте 2024 года парламентарий был внесен в реестр иноагентов, после чего заксобрание исключило его из состава нескольких районных комиссий. Как поясняли в Минюсте России, Вишневский выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, делал заявления против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти.

Статус иностранного агента Вишневский пытался оспорить в суде, однако безуспешно. 30 октября 2024 года в соответствии с принятым ранее законом он как иноагент досрочно сложил полномочия депутата, его мандат был передан другому представителю "Яблока" Ольге Штанниковой.