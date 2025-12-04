В Оренбуржье в благоустройство общественных пространств вложат 374 млн рублей

Губернатор Евгений Солнцев отметил, что программы благоустройства территорий востребованы у жителей региона

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Программы благоустройства общественных территорий востребованы у жителей Оренбургской области, в 2026 году на эти цели будет направлено 374 млн рублей. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Мы 260 млн рублей федеральных на следующий год, а вместе с нашими, региональными, - 374 млн рублей на следующий год запланировали только вот под эти программы", - сказал Солнцев.

Глава региона привел несколько примеров. Так, в Новотроицке запланировано благоустройство по улице Советской, в Соль-Илецке - привокзальная площадь и дополнительно ремонт фасадов домов, в Бугуруслане - "Аллея славы". По его словам, проект "Формирование комфортной городской среды" пользуется популярностью у жителей, а благоустройство общественных пространств востребовано.

Ранее в правительстве региона сообщали, что всего в 2025 году в Оренбургской области по нацпроекту обновят 18 общественных площадок в 16 муниципальных образованиях, большинство объектов уже завершены. Кроме этого, в регионе реализуются проекты - победители Всероссийского конкурса благоустройства малых городов по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Четыре новые территории появятся в городах Орске, Новотроицке, Медногорске и Кувандыке.