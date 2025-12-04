В Белгородской области маршрутизируют запросы жителей

Это нужно, чтобы оказание помощи по различным направлениям было максимально эффективным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Обращения жителей Белгородской области маршрутизируют, чтобы оказание помощи по различным направлениям было максимально эффективным. При этом сами запросы принимаются в том числе волонтерскими организациями, сообщила ТАСС заместитель губернатора - министр по делам молодежи региона Татьяна Киреева.

В декабре 2024 года в ходе прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил необходимость создания "единого окна", которое бы объединило начинания общественников и государственные структуры по помощи пострадавшим в приграничных регионах от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Куда бы ни "прилетел" запрос, мы стараемся его маршрутизировать, чтобы человеку помочь. Наша задача - решить проблему", - сказала Киреева на полях проходящего в Москве форума "Мы вместе - 2025".

Она отметила, что в регионе действует колл-центр, куда можно позвонить по номеру 112, что помогает решить большой объем разноплановых задач, связанных с оказанием помощи пострадавшим от действий ВСУ. "Что касается волонтерской помощи штаба "Мы вместе", то у такого региона, как наш, где запрос и частый, и массовый на определенные виды гуманитарной помощи поддержки, то есть электронные сервисы, телефоны горячей линии, комментарии в соцсетях - все это работает. И какой бы ни был запрос, его все равно анализирует служба, которая его касается", - добавила она.

Форум "Мы месте" проходит на площадке Национального центра "Россия" со 2 по 5 декабря. Мероприятие объединяет тысячи участников со всех регионов РФ и представителей 47 иностранных государств. Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф.

ТАСС - генеральный информационный партнер.