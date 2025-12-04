На "Премию Рунета" подали рекордное число заявок

На конкурс поступило 900 проектов, сообщили в оргкомитете премии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Организационный комитет Национальной премии Рунета подвел итоги приема заявок на конкурс 2025 года. В этом году был установлен новый рекорд - на конкурс поступило 900 проектов, сообщили в оргкомитете премии.

"На соискание престижной награды поступило рекордные 900 проектов из различных регионов России. Такой высокий интерес со стороны IТ-сообщества, бизнеса, государственных и некоммерческих организаций демонстрирует статус премии как ключевой площадки для выявления лидеров цифрового пространства страны", - говорится в сообщении.

В число номинантов премии в категории "Наука, технологии и инновации" вошел специальный мультимедийный проект ТАСС "Сияние кино", посвященный запуску новой международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Инициатива нацелена на создание открытой профессиональной площадки для кинематографистов стран Евразии и всего мира.

"Анализ распределения заявок по 22 номинациям выявил наиболее популярные категории. Лидерами стали "Социальные проекты" (169 заявок) и "Образовательный проект в ИТ" (98 заявок). Значительный интерес вызвали новые номинации - "Креативные индустрии" (73 заявки) и "Блогерский проект в ИТ" (49 заявок)", - рассказали организаторы.

Параллельно эксперты выделили ряд перспективных стратегических направлений, таких как "Исследовательский проект в ИТ", "Облачное решение года" и "Отечественные видеоигры". По их словам, участие в этих категориях, несмотря на меньшее количество поданных проектов, свидетельствует о высоком уровне экспертизы номинантов.

На следующем этапе проекты оценит экспертный совет премии, в который входят авторитетные представители ведущих отечественных ИТ-компаний, государственных структур и НКО.

Торжественная церемония награждения победителей Премии Рунета - 2025 запланирована на 14 декабря и пройдет в историческом здании Дома Пашкова в Москве. Мероприятие традиционно соберет лидеров ИТ-индустрии, где будут объявлены имена лауреатов во всех номинациях.