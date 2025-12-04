В РАО призвали не превращать систему рейтинга в школах в "ярмарку тщеславия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Система рейтинга детей по успеваемости в школах не должна травмировать самих учеников и превращать обучение в "ярмарку тщеславия" родителей. Такое мнение высказала президент Российской академии образования, доктор исторических наук Ольга Васильева во время пленарного заседания финала чемпионата "Профессионалы", предложив пересмотреть систему.

"Сейчас у нас рейтинг школы, рейтинг учителей, "тщеславная ярмарка" родителей, и все это безусловно ложится на детей. Когда я услышала, что мамочка не будет любить, потому что ребенок 18-й по рейтингу, а не 15-й, мне стало страшно. С этим нужно заканчивать, чтобы сохранить школы, здоровых детей, здоровых учителей. <…> Система рейтинга должна быть пересмотрена в школе от начала до конца", - сказала она.

Как отметила Васильева, троечники при своей низкой успеваемости имеют прекрасный эмоциональный интеллект, они прекрасно коммуницируют, психологически устойчивы. Также такие ребята являются прекрасными ремесленниками, что необходимо для страны.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Чемпионат организован Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования.