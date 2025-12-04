В Дагестане аварийность линий электропередачи снизилась на 18%

В 2026 году акцент будет сделан на повышении надежности линий электропередачи в горной части республики

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Аварийность на линиях электропередачи Республики Дагестан снизилась на 18% за два года. Об этом в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил главный инженер филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Саид Султанов.

"Те программы, которые мы реализуем на сегодняшний день, дают результаты. Основной индикатор для нас - это снижение аварийности. За эти два года мы видим снижение аварийности практически на 18%", - сообщил Султанов.

По его словам, в 2026 году акцент будет сделан на повышении надежности линий электропередачи в горной части республики.

"На следующий год у нас будет сделан акцент на обеспечение надежности горных районах. Связано это с тем, что очень сложно в непогоду в горных зонах провести аварийно-восстановительные работы. Поэтому акцент делается именно на эти районы", - добавил спикер.