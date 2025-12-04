КС: жалобы в госорганы через сайты не должны считаться публичной клеветой

Наказанием за подобное деяние является штраф в сумме до 1 млн рублей, также нарушителя могут лишить свободы на срок до двух лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ постановил, что жалобы через официальные сайты государственных органов, информация в которых оказалась клеветой, не могут в случае разбирательств рассматриваться как клевета в публичном пространстве. Об этом сообщается в постановлении КС.

По закону, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов. При этом наказание за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, СМИ, интернете или соцсетях, предполагает более суровое наказание - от штрафа в сумме до 1 млн рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

"Реализация возможности направить обращение в форме электронного документа посредством соответствующих сетей как предполагающей переписку только с конкретным адресатом (даже если адресат не является единственным), обязанным сохранять конфиденциальность, не обусловливает квалификации такого заявления в качестве публичного распространения информации и не должна приводить к усилению уголовной ответственности за клевету", - говорится в решении, опубликованном на сайте КС.

Правовой вопрос возник в связи с обращением Лилии Роговой. Ранее жительница Московской области обратилась к различным органам и должностным лицам, обвинив соседей-чиновников в превышении полномочий и нанесении репутационного вреда одной из политических партий. Суды всех инстанций признали обвинения ложными и порочащими честь и достоинство указанных лиц. Также, так как Рогова отправляла жалобы через официальные интернет-порталы, интернет-приемные и адреса электронной почты, то суд квалифицировал ее действия как клевету в публичном пространстве, включая интернет.

Позиция Конституционного суда

Если государственные органы предоставляют гражданам возможность подачи обращений через их официальные интернет-ресурсы или другие аналогичные каналы, то они обязаны заранее принять меры для предотвращения доступа к этим обращениям неопределенного круга лиц. Иначе оспариваемая норма усиливает ответственность за клевету, совершенную публично, в том числе через интернет.

По мнению КС, действия граждан можно классифицировать как клевету только в том случае, когда у распространяющего сведения лица имеется осознанное намерение адресовать их именно таким образом или же сделать доступными широкому кругу лиц, выходящему за пределы адресной рассылки в госорганы. Таким образом, оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ, так как использование сети интернет является лишь способом направления обращения в письменной форме, а не способом распространения информации.