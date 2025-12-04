Более 60 юных футболистов СЗФО подписали контракты с клубами за пять лет

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя призвал глав регионов поддерживать развитие юношеского футбола на своих территориях

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 60 игроков из команд Юношеской футбольной лиги Северо-Запада (межрегиональный проект Российского футбольного союза - прим. ТАСС) за последние пять лет подписали контракты с профессиональными клубами. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя на церемонии награждения лучших юных футболистов, судей и спортивных школ СЗФО.

"Эти успехи - заслуга качественной работы директоров спортивных школ, тренерского состава, и конечно, родителей, которые поддерживают ребят, помогают им и гордятся их высокими спортивными достижениями. А успешная реализация всего спортивного проекта в целом положительно влияет на развитие футбола в Северо-Западном федеральном округе и является примером для других регионов нашей стран", - сказал Руденя.

Полпред призвал всех глав регионов округа поддерживать развитие юношеского футбола на своих территориях. "Футбол - это одна из самых доступных командных дисциплин, которой можно заниматься в каждом городе, муниципалитете, в каждом дворе. И участие в детском, юношеском спорте может стать хорошим началом для выявления и формирования спортивных талантов нашей страны", - подчеркнул Руденя, пожелав юным футболистам успехов в спорте, учебе и личном развитии.

Как уточнили в пресс-службе полпредства, в 2025 году в возрастной категории до 17 лет лауреатом сезона ЮФЛ Северо-Запада стал Максим Горшков из петербургской школы "Кировец-Восхождение", среди игроков до 16 лет - воспитанник калининградской "Балтики" Вячеслав Софьин. Награды получили также лучшие игроки футбольной лиги в шести номинациях. Отдельно были отмечены три лучших арбитра и лучший инспектор.

Кроме того, полпред вручил памятные дипломы трем лучшим спортивным школам года - калининградской СШОР №5, футбольному клубу "Псков" и школе "Ленинградец" (Ленинградская область). Участие в этом сезоне приняли 11 спортивных школ из восьми регионов Северо-Запада России. Чемпионами лиги в 2025 году стали "Кировец-Восхождение" и "Ленинградец".