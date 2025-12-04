В молодежных центрах КЧР появятся лектории общества "Знание"

Регион планирует создать молодежные центры во всех 12 муниципалитетах республики

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Постоянно действующие лектории Российского общества "Знание" намерены открыть на базе строящихся молодежных центров в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили журналистам в пресс-службе общества "Знание" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"В новостроящихся молодежных центрах республики начнут работу постоянно действующие специально оборудованные лектории под брендом Российского общества "Знание", - приводятся в сообщении слова министра по делам молодежи КЧР Ибрагима Тоторкулова на заседании Наблюдательного совета регионального отделения общества, где подвели итоги работы филиала общества "Знание" в Карачаево-Черкесии за 2025 год.

Сообщалось о планах региона к 2027 году создать молодежные центры во всех 12 муниципалитетах республики.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.